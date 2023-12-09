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إقتصاد

كم سيبلغ سعر برميل النفط في الـ2024؟ وكالة تُعلن توقعاتها

Lebanon 24
09-12-2023 | 14:00
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توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط 80 دولاراً للبرميل في العام القادم من متوسط متوقع عند 82 دولاراً للبرميل في العام الجاري.

وذكرت الوكالة في تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي أن أسعار النفط ستهبط إلى 70 دولارا للبرميل في 2025، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
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وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في تعاملات الجمعة بعد بيانات أميركية دعمت توقعات نمو الطلب، لكن الخامين القياسيين انخفضا للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في خمسة أعوام وسط مخاوف من استمرار وجود فائض في الإمدادات.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 75.84 دولار للبرميل عند التسوية بارتفاع 1.79 دولار أو 2.4%، فيما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند التسوية إلى 71.23 دولار بارتفاع 1.89 دولار أو 2.7%.

وعلى مدار الأسبوع، خسر الخامان القياسيان 3.8% بعد أن سجلا في تعاملات، الخميس، أدنى مستوياتهما منذ أواخر حزيران، في مؤشر على أن كثيراً من المتعاملين يرون أن السوق تشهد فائضاً في الإمدادات، وفق "رويترز".

وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية خفضت الشهر الجاري تقديراتها لسعر خامي برنت وغرب تكساس الوسيط بنهاية العام المقبل إلى 75 دولارا و70 دولارا للبرميل على الترتيب بالمقارنة مع 85 دولاراً و80 دولاراً في تقديرات سابقة، وتوقعت أن يبلغ الطلب على النفط ذروته قريباً من 2026.
 
 

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