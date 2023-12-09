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عربي-دولي

هجمات إيرانية على هيئات ومنظمات في أميركا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-12-2023 | 16:54
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شنّ قراصنة إيرانيون عدة هجمات إلكترونية على هيئات ومنظمات متعددة في الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وأفاد نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جوناثان فاينر  خلال حديثه للوكالة الفرنسية بأن  الهجمات الإلكترونية طالت أيضاً هيئات مياه ورعاية صحية في أمريكا.
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وذكر أن القراصنة استهدفوا قواعد بيانات ووحدات تحكم أميركية صنعتها شركة إسرائيلية".
 
وأضاف: هجمات القراصنة الإيرانيين لم تكن متطورة ولم تؤثر على العمليات.
 
وأشار فاينر إلى أن الهجمات جاءت من قبل قراصنة مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني اخترقوا منظمات متعددة في ولايات أمريكية.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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