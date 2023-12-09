Advertisement

عربي-دولي

الاقتراع الرئاسي في مصر ينطلق.. وترقب لحجم المشاركة

Lebanon 24
09-12-2023 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1139490-638377866053642390.jpeg
Doc-P-1139490-638377866053642390.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يصوّت المصريون، اليوم الأحد، في انتخابات الرئاسة المصرية، وسط ترقب لحجم المشاركة في الاستحقاق الذي يُتوقع فيه فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة مدتها 6 سنوات حتى عام 2030.
Advertisement
 
وينافس في الانتخابات التي تجرى في الداخل المصري لمدة ثلاثة أيام إلى جانب السيسي، كل من رئيس "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" فريد زهران، ورئيس حزب "الوفد" عبد السند يمامة، ورئيس حزب "الشعب الجمهوري" حازم عمر.

ويحق لنحو 65 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تقام وسط استنفار أمني وتحت إشراف القضاء، وتراقبها 14 منظمة دولية و62 منظمة مجتمع مدني محلية، حسب الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان فريد زهران قد توقع في أحد مؤتمراته الانتخابية بمحافظة الجيزة "عدم وجود إقبال كبير ما لم تكن هناك متغيرات كبيرة تتعلق بالأوضاع السياسية العامة"، لافتاً إلى تأثير "حرب غزة" على اهتمامات المصريين بالانتخابات.

من جانبه، دعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، المصريين، السبت، للمشاركة الإيجابية بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.
 
ووفق الأرقام الرسمية لانتخابات عام 2018، كان عدد المدعوين للانتخابات 59 مليون مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين 24 مليوناً.

وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في انتخابات الرئاسة على مدى 3 أيام في بداية الشهر الحالي، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 كانون الأول الحالي في حال حسم السباق الرئاسي من الجولة الأولى.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:45 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:17 | 2023-12-10
04:01 | 2023-12-10
03:57 | 2023-12-10
03:33 | 2023-12-10
03:30 | 2023-12-10
03:00 | 2023-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24