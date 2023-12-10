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عربي-دولي

مصادر أمنية إسرائيلية: لا وقف لإطلاق النار في غزة قبل شهرين

Lebanon 24
10-12-2023 | 03:33
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في اليوم الـ64 للحرب في قطاع غزة، قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر أمنية إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة قبل شهرين.
 
ونقلت الهيئة عن مسؤولين لم تكشف عن هوياتهم القول إنه ستكون هناك محاولات لعقد صفقات إضافية لإطلاق سراح المحتجزين في الشهرين القادمين.
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وأضافت أن إسرائيل ستسمح خلال الشهرين المقبلين لبعض سكان غزة بالعودة إلى منازلهم، بموجب طلب أميركي.
 
وقبل ذلك، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي جو بايدن أن معركة خان يونس ستستمر شهرا، بحسب ما نقلت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية.
 
وشدّد نتنياهو على أن إسرائيل ستمضي قدماً في حربها على حركة حماس في قطاع غزة، مشيداً باستخدام واشنطن حق النقض "الفيتو" ضدّ مشروع قرار أممي يدعو لوقف إطلاق النار بالقطاع المحاصر.
 
وقبل يومين، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وعرقلت مشروع قرار إنساني أعدته الإمارات، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
 
وصوت 13 من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار، بما في ذلك روسيا والصين، وامتنعت بريطانيا العظمى عن التصويت.
 
وميدانياً، بلغت آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة، لعدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول إلى 17700، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة 48780 آخرين.
 
وحذرت من أن الجرحى "يُتركون حتى الموت في شمال القطاع، بسبب حصار إسرائيل للمستشفيات". (العربية)
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