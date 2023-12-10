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الصحة العالمية: الهجمات على المرافق الصحية بغزة مستمرة

Lebanon 24
10-12-2023 | 03:57
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قالت منظمة الصحة العالمية إن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية لا تزال مستمرة في جميع أنحاء قطاع غزة.


وأضافت المنظمة في بيان على فيسبوك، مساء السبت، أن مستشفى العودة في شمال القطاع لا يزال محاصرا منذ الخامس من كانون الأول، مشيرة إلى أن اثنين من العاملين الصحيين قتلا بالرصاص أثناء عملهما داخل المستشفى.
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سلامة الموظفين والمرضى
 
كما عبرت المنظمة عن "القلق البالغ بشأن السلامة الفورية للمرضى والعاملين الصحيين وغيرهم من المتبقين في مستشفى العودة، وكذلك بشأن سلامة المرافق الصحية والموظفين والمرضى في جميع أنحاء قطاع غزة".
ودعت منظمة الصحة العالمية إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي والحماية النشطة للمدنيين والرعاية الصحية"، مطالبة "بوقف إطلاق النار الآن".


استهداف المستشفى الأردني
 
في سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة إن القوات الاسـرائيلية استهدفت المستشفى الميداني الأردني بخان يونس بقذيفة وتسبب ذلك بأضرار وتلف في محتويات المستشفى.


في الأثناء قال المركز الفلسطيني للإعلام عبر تليغرام، اليوم الأحد، إن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت محيط المستشفى الأوروبي بخان يونس جنوب قطاع غزة.
 
17700 قتيل
 
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى 17700، فضلا عن إصابة 48780 آخرين.
وحذرت من أن الجرحى "يُتركون حتى الموت في شمال القطاع، بسبب حصار إسرائيل للمستشفيات". (العربية)
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