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بالصورة.. السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية

Lebanon 24
10-12-2023 | 04:17
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أدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وينافس السيسي (68 عاماً) مرشح حزب الوفد أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر عبد السند يمامة (71 عاماً)، ومرشح الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران (66 عاماً)، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (59 عاماً).
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ويحق لنحو 67 مليون مواطن ممن بلغوا الثامنة عشرة من إجمالي السكان البالغ 104 ملايين نسمة التصويت في الانتخابات، التي يشرف عليها أكثر من عشرين ألف قاضٍ.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن ممثلين عن منظمات دولية ومحلية وبعض السفارات الأجنبية لدى مصر سيراقبون سير الانتخابات، وفق ما أفادت "روسيا اليوم ".
 
 
 
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