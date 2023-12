من أجل غزة.. ماذا سيجري يوم الإثنين؟

Advertisement

وقال النشطاء إنهم أطلقوا حملة من أجل الضغط باتجاه الإضراب الشامل على مستوى العالم، بهدف الضغط على الحكومات وإجبارها على التحرك بشكل جاد لوقف المجازر الإسرائيلية وجرائم الإبادة المتواصلة منذ أكثر من شهرين.وتفاعل عدد كبير من الناشطين والمؤثرين مع وسم #إضراب_من_أجل_غزة أو strikeforgaza#، الذي اجتاح مواقع التواصل.ويعتقد القائمون على الحملة أن شلّ حركة الحياة والعجلة الاقتصادية في كل الدول، قد يسهم في جعل الجميع يشعرون بأنهم متأثرون بشكل مباشر من العدوان على غزة.ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و487 شهيداً، و46 ألفا و480 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.🛑بدأنا حملة من أجل الضغط باتجاه الإضراب الشامل على مستوى العالم يوم الإثنين 11/12/2023 ..⭕️لا بد من شل حركة الحياة والعجلة الاقتصادية في كل الدول حتى يشعر الجميع أنه متأثر بشكل مباشر إثر العدوان على غزة .. وبالتالي يتم الضغط لوقف الحرب ..⭕️ابدأوا بعمل اتصالاتكم اليوم وحشدكم… pic.twitter.com/H2w5NYaG3L— Esraa Alshikh إسراء الشيخ (@Esralshikh) December 8, 2023A call for a comprehensive global strike on Monday, December 11, 2023, to halt the crossfire in Gaza.الدعوة لإضراب عام شامل على مستوى العالم يوم الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣لوقف إطلاق النار في غزة#StrikeForGaza pic.twitter.com/5S9WBxpakh— Tarek Badr 🇪🇬 طارق بدر (@tarekbadrsh) December 9, 2023هل ستشارك في الإضراب الشاملالذي سينطلق على مستوى العالم لأجل إيقاف الحرب على غزة؟الموعد يوم الإثنين 11 ديسمبرعمم – شارك – احشد – انشر pic.twitter.com/GG7kXFInIH— Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) December 9, 2023شعوب دول العالم تعلن الاتنين اضراب عام على كوكب الارض …انا مع الفكرة للضغط على الرؤساء والحكام لوقف قتال البشر الابرياء من عصابات الصهاينةاوقفووووووو قتال الابرياء يا ملاعيين#الاضراب_الشامل #ولعت #شوشا_عبدالعزيز_خلعت_حجابها #الانتخابات_الرئاسية_المصريةعبد الفتاح السيسى pic.twitter.com/RJpvBvmLMh— زهور الربيع (@zhwralrby5) December 9, 2023لازم كلنا ننشر ونشارك ب #الاضراب_الشامل #إضراب_عربي #StrikeForGaza #الاضراب_الشامل pic.twitter.com/Q95MiFTAa3— IBTESAM AL_LHWANI (@3sala_allhwani) December 9, 2023#الاضراب_الشامل pic.twitter.com/DDr2X3Obdr— ألاء يوسف (@48_alaa48) December 9, 2023بعد غد الأثنينسأشارك بإذن الله في #الاضراب_الشامل#StrikeForGazaولن اشتري اي شيء⛔️أو أجري اي عملية مصرفية بغير الكاش…هل ستشارك؟#غزة_العزة #فلسطين_حرة #غزة_الآن #طوفان_الاقصى #كتائب_القسام #غزة_تنتصر #غزه_تقاوم_وستنتصر #غزه_مقبرة_الغزاة #غزه_مقبرة_الدبابات… pic.twitter.com/Co7HzcrjYK— د. جمال الملا (@DrJamal11) December 9, 2023الوضع تجاوز حد المقاطعةمن يملك حسابا مؤثرا فليدعو فيه للإضراب الشامل ومن لا يملك فلينشر في التعليقات لحسابات المؤثرين يدعوهم لنشر الموضوع والدعوة إليه بجميع اللغاتالإضراب آخر حل في هذه المرحلة للضغط على الحكومات كي تتخذ موقفا يتجاوز حد الشجب والتنديد#الاضراب_الشامل— ألاء يوسف (@48_alaa48) December 9, 2023بدأت حملة على مستوى العالم من أجل الضغط باتجاه الإضراب الشامل يوم الإثنين الموافق 11/12/2023 .الشعوب تريد شل حركة الحياة والعجلة الاقتصادية في كل الدول حتى يشعر الجميع أنه متأثر بشكل مباشر إثر العدوان على غزة#StrikeForGaza #الأضراب_الشامل #غزة_العزة #غزة_تحت_القصف #Gaza pic.twitter.com/hKPk5mDymL— salam naeem (@salamnaeem) December 9, 2023Calls for a comprehensive strike around the world next Monday to demand a ceasefire in the Gaza Strip.#CeaseFirelnGazaNOW #InternationalComprehensiveStrikeforGaza#GoOnStrikeforCeasefireInGazaOn 11th of December 🇵🇸🕊️ALL OVER the WORLD!! 🕊️ pic.twitter.com/GmUyVx091h— Ward (@Ward26350615783) December 8, 2023