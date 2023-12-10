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عربي-دولي

رغم تضاؤل الفرص.. جهود الوساطة لتجديد الهدنة في غزة مستمرّة

Lebanon 24
10-12-2023 | 05:30
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أشار رئيس الوزراء القطري، اليوم الأحد، الى أن جهود الوساطة لتجديد الهدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس مستمرة.
 

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في منتدى الدوحة إن "جهودنا كدولة قطر مع شركائنا مستمرة. ولن نستسلم".
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واضاف أن "استمرار القصف لا يؤدي إلا إلى تضييق هذا المجال أمامنا".

كذلك، قال رئيس الوزراء القطري، إن الدوحة ستواصل الضغط على إسرائيل وحركة حماس،  من أجل التوصل إلى هدنة رغم "تضاؤل" الفرص، مضيفاً أنه تم إطلاق سراح المحتجزين في غزة نتيجة المفاوضات وليس بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.
 
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