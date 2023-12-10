إسرائيل تلوح بالرد عسكرياً على الحوثيين.. وتُطالب أميركا بالتحرك

قال تقرير نشرته صحيفة «إن 12 نيوز» الإسرائيلية، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده ستتحرك عسكرياً ضد جماعة الحوثي باليمن، إذا لم تفعل الولايات المتحدة ذلك".

ونقل التقرير عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، قوله: «لقد أبلغ نتنياهو بايدن بأنه في حال لم تتحرك واشنطن ضد الحوثيين فسنتحرك نحن عسكرياً».

وهاجم الحوثيون مؤخراً سفناً يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، وأطلقوا طائرات مُسيَّرة وصواريخ باليستية على إسرائيل، بهدف إظهار الدعم للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلن الحوثيون أمس أنهم سيمنعون كافة السفن المتجهة لإسرائيل من أي جنسية من المرور، إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء، محذرين من أن هذه السفن «ستصبح هدفاً مشروعاً» لها إذا لم يتحقق ذلك.

(الشرق الأوسط)