غوتيريش: مصداقية مجلس الأمن على المحك!

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رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي تقوضتا بسبب عدم القدرة على تبني قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة".وخلال افتتاح منتدى الدوحة في قطر، قال إنه "تم تقويض مصداقية وسلطة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسبب فشلهما في تبني قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة. لم يتم التوصل إلى هدنة إنسانية، لكن هذا لا يمنع ضرورة الاستمرار في الدعوة إليها".وأضاف: "لن أستسلم وسأواصل الدعوة إلى وقف إطلاق النار"، لافتاً الى أن "عدد الضحايا المدنيين خلال شهرين من العمليات العسكرية غير مسبوق، كما أنهم مهددون بكارثة إنسانية وتفشي الأمراض".