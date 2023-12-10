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عودة عائلات تونسية مقيمة بقطاع غزة الى تونس

Lebanon 24
10-12-2023 | 06:05
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وصل صباح اليوم، إلى مطار تونس 57 فردا من العائلات التونسية في قطاع غزة مع أزواجهم الفلسطينيين من الذين أبدوا رغبتهم في المغادرة المؤقتة إلى حين انتهاء الحرب.

 
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وكان في استقبالهم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، منير بن رجيبة، للاطمئنان عليهم وتوفير الرعاية اللازمة، والإحاطة النفسية خاصة للأطفال.

 

وقالت الوزارة إنه تم تسخير المصالح المركزية فيها وبعثتيها في رام الله والقاهرة لمتابعة كافة المراحل اللوجستية والترتيبات الضرورية، للخروج أولا من معبر رفح، ومنه إلى مطار القاهرة، بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة. 

 

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان لها على أنها تتابع عن كثب وضع التونسيين في فلسطين. (روسيا اليوم)

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