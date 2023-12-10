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عربي-دولي

"جيشنا مندهش".. محلل عسكري إسرائيلي يشيد بقوة حماس وتسليحها

Lebanon 24
10-12-2023 | 06:50
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قال المحلل العسكري الإسرائيلي يوآف زيتون، اليوم، في تحليل نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مهلة ضمنية أميركية لإسرائيل كي تنهي الحرب "في نهاية كانون الأول الجاري أو حتى نهاية يناير كانون الثاني المقبل، إذا سارت الأمور على ما يرام، دون وقوع حدث صادم يوقف الزخم". 

 

وتابع زيتون: "على الأرض، يندهش الجيش كل يوم من مدى قوة حماس، هو جيش (...) حقيقي تم تأسيسه على بعد 50 دقيقة من تل أبيب على مدى السنوات الماضية". 

 

وقال: "لديهم أيضًا قاذفات الصواريخ المتقدمة، والطائرات بدون طيار المتفجرة، والطائرات بدون طيار الهجومية التي تم إنتاجها كنسخة من طائرة Sky Rider بدون طيار التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي سقطت في قطاع غزة في العقد الماضي".

 

وبحسب زيتون، "لدى مقاتلي حماس كذلك الرشاشات، وبنادق الكلاشينكوف، وبنادق القنص من نوع دراغونوف، وأجهزة الاتصال المتقدمة، وعبوات ناسفة بمعايير وأحجام مختلفة (..) وكميات لا حصر لها من الأسلحة والقدرات العسكرية". (الأناضول)

 

 

 

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