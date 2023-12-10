غزة.. سقوط شظايا على المستشفى الأردني

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أعلن الجيش الأردني أن المستشفى الميداني التابع له في مدينة غزة تعرض مساء السبت لسقوط شظايا وقنابل دخانية، من جراء القصف الإسرائيلي.وذكر الجيش الأردني في بيان: "صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مساء أمس السبت، بتعرض بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة لسقوط شظايا وقنابل دخانية نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".وأضاف المصدر بأنه لا توجد أي إصابات بشرية أو أضرار مادية وجميع مرتبات المستشفى بخير.وتؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة على استمراري عمل الطواقم الطبية في قطاع غزة وتأديتهم لواجبهم الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع.وكان المستشفى الميداني الأردني قد تعرض للقصف الإسرائيلي في وقت سابق من الحرب، مما أدى إلى إصابة 7 من أفراد المستشفى.