القضاء على حماس مرفوض.. فلسطين تطالب بمعاقبة إسرائيل بسبب انتهاكاتها

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على أن حركة "حماس" جزء أساسي من الخارطة السياسية الفلسطينية، وأن حديث إسرائيل عن القضاء عليها لن يحدث ولا تقبل به السلطة الفلسطينية.

كما دعا اشتية إلى "ضرورة معاقبة إسرائيل إذا استمرت في انتهاك القانون الدولي والإنساني".

وأضاف أن "الولايات المتحدة يجب أن تتحمل مسؤولية الهجمات الإسرائيلية على غزة والخسائر في أرواح الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن "هناك 5 معابر يمكن تمرير المساعدات من خلالها لغزة، إلا أن واحدا فقط مفتوح، مؤكدا أن حجم القتل في غزة غير مسبوق وسكانها يتعرضون للتجويع".