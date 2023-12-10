مخطط لمهاجمة إسرائيليين بقبرص.. هذا ما كشفته معلومات مخابراتية

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أفادت صحيفة "كاثيميريني سايبروش" القبرصية، اليوم الأحد، بأن السلطات ألقت القبض على إيرانيين اثنين في قبرص لاستجوابهما بشأن مخطط مزعوم لشن هجمات على مواطنين إسرائيليين يعيشون في قبرص.وذكرت الصحيفة، من دون ذكر مصادر، أنه من المعتقد أن الشخصين كانا في المراحل الأولى لجمع معلومات مخابرات عن أهداف إسرائيلية محتملة.وأضافت الصحيفة أن الإيرانيين لاجئون سياسيون وعلى اتصال بشخص مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.الى ذلك، رفض مسؤول قبرصي كبير التعليق، مشيرا إلى السياسة الخاصة بقضايا الأمن القومي.