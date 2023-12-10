Advertisement

عربي-دولي

مخطط لمهاجمة إسرائيليين بقبرص.. هذا ما كشفته معلومات مخابراتية

Lebanon 24
10-12-2023 | 07:19
A-
A+
Doc-P-1139602-638378155412956595.png
Doc-P-1139602-638378155412956595.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "كاثيميريني سايبروش" القبرصية، اليوم الأحد، بأن السلطات ألقت القبض على إيرانيين اثنين في قبرص لاستجوابهما بشأن مخطط مزعوم لشن هجمات على مواطنين إسرائيليين يعيشون في قبرص.


وذكرت الصحيفة، من دون ذكر مصادر، أنه من المعتقد أن الشخصين كانا في المراحل الأولى لجمع معلومات مخابرات عن أهداف إسرائيلية محتملة.
Advertisement


وأضافت الصحيفة أن الإيرانيين لاجئون سياسيون وعلى اتصال بشخص مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.


الى ذلك، رفض مسؤول قبرصي كبير التعليق، مشيرا إلى السياسة الخاصة بقضايا الأمن القومي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-12-10
08:45 | 2023-12-10
08:30 | 2023-12-10
08:20 | 2023-12-10
08:00 | 2023-12-10
08:00 | 2023-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24