Advertisement

عربي-دولي

مصر تستخدم طريقة جديدة في الانتخابات لأول مرة في تاريخها

Lebanon 24
10-12-2023 | 07:35
A-
A+
Doc-P-1139603-638378155450294827.jpeg
Doc-P-1139603-638378155450294827.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تستخدم اللجان الانتخابية المصرية لأول مرة في تاريخ الانتخابات بالبلاد بطاقات الاقتراع بطريقة برايل لتمكين فاقدي البصر من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

 
Advertisement

وقال المستشار أحمد عبد الجواد، رئيس اللجنة الفرعية 3 في بني سويف في تصريحات لـ"المصري اليوم"، إن طريقة الانتخاب ببطاقة برايل متوفرة في جميع اللجان، وأن القانون يسمح لرئيس اللجنة مساعدة الناخب فاقد البصر على اختيار مرشحه في بطاقة الاقتراع إذا كان لا يجيد استخدام طريقة برايل.

 

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 صباح اليوم، حيث ينافس السيسي (68 عاما) مرشح حزب الوفد أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر عبد السند يمامة (71 عاما)، ومرشح الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران (66 عاما)، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (59 عاما).

 
(روسيا اليوم)

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:03 | 2023-12-10
12:58 | 2023-12-10
12:25 | 2023-12-10
12:00 | 2023-12-10
11:49 | 2023-12-10
11:33 | 2023-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24