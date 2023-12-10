مصر تستخدم طريقة جديدة في الانتخابات لأول مرة في تاريخها

تستخدم اللجان الانتخابية المصرية لأول مرة في تاريخ الانتخابات بالبلاد بطاقات الاقتراع بطريقة برايل لتمكين فاقدي البصر من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

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وقال المستشار أحمد عبد الجواد، رئيس اللجنة الفرعية 3 في بني سويف في تصريحات لـ"المصري اليوم"، إن طريقة الانتخاب ببطاقة برايل متوفرة في جميع اللجان، وأن القانون يسمح لرئيس اللجنة مساعدة الناخب فاقد البصر على اختيار مرشحه في بطاقة الاقتراع إذا كان لا يجيد استخدام طريقة برايل.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 صباح اليوم، حيث ينافس السيسي (68 عاما) مرشح حزب الوفد أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر عبد السند يمامة (71 عاما)، ومرشح الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران (66 عاما)، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (59 عاما).

(روسيا اليوم)