Advertisement

عربي-دولي

فيدان: الهجمات على غزة ضربة كبيرة للقيم الإنسانية المشتركة

Lebanon 24
10-12-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1139614-638378170249922076.jpeg
Doc-P-1139614-638378170249922076.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم، إن "الهجمات المتواصلة في قطاع غزة تعدّ ضربة كبيرة على القيم المشتركة للإنسانية جمعاء".

 

جاء ذلك في رسالة نشرها بمناسبة "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، الموافق لـ 10 كانون الأول من كل عام، بحسب ما ذكره بيان للخارجية التركية.

 

وأضاف أنهم يحييون اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام "تزامنا مع وعي متزايد إقليميا ودوليا حول ضرورة التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وتبني المسؤوليات لتأسيس السلام الدائم". 

 

وأشار إلى أن عدم إيقاف "الكارثة القائمة حتى الآن، يكشف للعيان ضعف النظام الدولي".

 

ودعا فيدان، إلى ضرورة وقف "المجازر المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة من أجل الحيلولة دون انتقال هذا العار إلى المستقبل"، معتبرا ذلك "مسؤولية جميع الدول". 

 

وأكد على أن موقف تركيا المناهض لجرائم الكراهية، "واضح وحازم". (وكالات)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:03 | 2023-12-10
12:58 | 2023-12-10
12:25 | 2023-12-10
12:00 | 2023-12-10
11:49 | 2023-12-10
11:33 | 2023-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24