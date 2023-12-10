فيدان: الهجمات على غزة ضربة كبيرة للقيم الإنسانية المشتركة

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم، إن "الهجمات المتواصلة في قطاع غزة تعدّ ضربة كبيرة على القيم المشتركة للإنسانية جمعاء".

جاء ذلك في رسالة نشرها بمناسبة "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، الموافق لـ 10 كانون الأول من كل عام، بحسب ما ذكره بيان للخارجية التركية.

وأضاف أنهم يحييون اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام "تزامنا مع وعي متزايد إقليميا ودوليا حول ضرورة التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وتبني المسؤوليات لتأسيس السلام الدائم".

وأشار إلى أن عدم إيقاف "الكارثة القائمة حتى الآن، يكشف للعيان ضعف النظام الدولي".

ودعا فيدان، إلى ضرورة وقف "المجازر المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة من أجل الحيلولة دون انتقال هذا العار إلى المستقبل"، معتبرا ذلك "مسؤولية جميع الدول".

وأكد على أن موقف تركيا المناهض لجرائم الكراهية، "واضح وحازم". (وكالات)