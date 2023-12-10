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نسبة الشهداء المدنيين في غزة تفوق جميع حروب القرن العشرين

Lebanon 24
10-12-2023 | 09:15
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توصلت دراسة نشرتها صحيفة إسرائيلية إلى أن حملة القصف الجوي التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة «غير مسبوقة»، وأنها تسببت في وقوع شهدا من المدنيين بنسبة أعلى من متوسط الضحايا المدنيين في جميع حروب القرن العشرين.

 

وأجرى الدراسة ياجيل ليفي، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة المفتوحة في إسرائيل، ونشرتها صحيفة «هآرتس»، وقد وجدت أنه في ثلاث غارات إسرائيلية سابقة على غزة، وقعت في الفترة من 2012 إلى 2022، لم تتعدَّ نسبة شهداء من المدنيين 40 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

 

وانخفضت هذه النسبة إلى 33 في المائة في حملة القصف التي وقعت في وقت سابق من هذا العام، والتي أطلقت عليها إسرائيل اسم «عملية الدرع والسهم».

 

أما في الأسابيع الثلاثة الأولى من حملة القصف الإسرائيلية الحالية، فقد ارتفعت نسبة استشهاد المدنيين إلى 61 في المائة، وهو ما وصفه ليفي بأنه «عملية قتل غير مسبوقة» تنفذها القوات الإسرائيلية في غزة. 

 

وحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة حرب إسرائيل على قطاع غزة إلى 17 ألفاً و700 قتيل، و48 ألفاً و780 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

(الشرق الأوسط)
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