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عربي-دولي

لافروف: نزاع أوكرانيا جعل روسيا أكثر قوة

Lebanon 24
10-12-2023 | 09:40
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن "روسيا أصبحت أكثر قوة بسبب نزاع أوكرانيا الذي أثارته الولايات المتحدة، تماما كما حدث بعد انتصارها على نابليون وهتلر".

 

قال الوزير في الكلمة التي ألقاها عبر الإنترنت خلال منتدى الدوحة: "عندما جمع نابليون كل أوروبا تقريبا وراءه لمهاجمة روسيا في بداية القرن التاسع عشر، حينها تمكنا من هزيمته، وخرجنا بعد هذا العدوان أكثر قوة".

  

وتابع: "نتيجة الحرب التي حركتها الولايات المتحدة ضد روسيا باستخدام أوكرانيا أصبحت واضحة... النتيجة الرئيسية بالنسبة لنا، وبالمناسبة، الآخرون أيضا سيشعرون بهذه النتيجة لاحقا، هي أن روسيا أصبحت أقوى بكثير، مما كانت عليه قبل هذه الأحداث". (وكالات)

 

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