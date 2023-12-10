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عربي-دولي

تونس.. مسيرة تضامنا مع غزة والمعتقلين "السياسيين"

Lebanon 24
10-12-2023 | 10:00
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نظم المئات من أنصار "جبهة الخلاص" التونسية المعارضة، اليوم، مسيرة تضامنًا مع قطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى المطالبة بإطلاق سراح "المعتقلين السياسيين" التونسيين.

 

وانطلقت المسيرة التي دعت إليها جبهة الخلاص من ساحة الجمهورية بالعاصمة تونس، وصولا إلى المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة.

 

ورفع المشاركون خلالها الأعلام الفلسطينية والتونسية وشعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وأخرى تدعو إلى إطلاق سراح الموقوفين السياسيين.

 

وهتف المتظاهرون بشعارات على غرار "بالروح بالدم نفديك فلسطين"، و"أوفياء لدماء الشهداء"، و"يا شهيد لا تهتم الحرية تفدى بالدم"، و"يا شهيد ارتاح ارتاح.. سنواصل الكفاح"، و"حريات حريات.. لا قضاء التعليمات"، و"شادين (متمسكين) في سراح المعتقلين".

 

وفي تصريحات إعلامية على هامش المسيرة، قال القيادي بجبهة الخلاص، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة بلقاسم حسن، إن "هذه المسيرة تتضامن مع أطفال ونساء غزة، ودعمًا للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".

 

وأضاف حسن، أن "المسيرة تتضامن أيضًا مع الموقوفين السياسيين".

 

ولفت إلى أن ملفاتهم "فارغة وتأتي في إطار الاستهداف السياسي". (وكالات)

 

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