نتنياهو يبلغ بوتين "استياءه" من موقف روسيا تجاه حرب غزة

أعلنت إسرائيل أن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أعرب عن استيائه، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، من مواقف موسكو ضد تل أبيب في الأمم المتحدة، و"التعاون الخطير" بين روسيا وإيران.

جاء ذلك في بيان لمكتب نتنياهو، نشره على حسابه بمنصة "إكس"، بعد وقت قصير من مغادرته جلسة للحكومة لإجراء حديث هاتفي مطول مع بوتين، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وانتقد نتنياهو "بشدة التعاون الخطير بين روسيا وإيران"، وفقا للبيان.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، فيما ترتبط موسكو وطهران بعلاقات شراكة في مجالات عديدة.

ومتوجها إلى بوتين، بحسب البيان، اعتبر نتنياهو أن أي دولة تتعرض لهجوم "مثل الذي تعرضت له إسرائيل ستتصرف بقوة لا تقل عن تلك التي تعمل بها إسرائيل".

وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة "حماس" في 7 تشرين الأول الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.

وخلال الاتصال، طلب نتنياهو من روسيا الضغط على الصليب الأحمر للقيام بزيارة المحتجزين و"تقديم الأدوية لهم"، وفقا للبيان.

(الأناضول)