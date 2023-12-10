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عربي-دولي

بعد غياب أسبوعين.. ماذا قال أبو عبيدة في أول ظهور له؟

Lebanon 24
10-12-2023 | 10:50
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ظهر الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة في تسجيل صوتي له، بعد أسبوعين من غيابه، معلنا أن الكتائب تمكنت من تدمير 180 آلية عسكرية إسرائيلية، منذ نهاية الهدنة المؤقتة قبل 10 أيام.

 

وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت إلى أن غياب الناطق الرسمي باسم القسام ربما يعود إلى إصابته أو مقتله خلال الحرب الدائرة في غزة. 

 

وقال أبوعبيدة في التسجيل،  إن مقاتلي القسام تصدوا للقوات الإسرائيلية في محاور ما قبل حدود الهدنة المؤقتة، أو تلك القوات التي توغلت في محاور جديدة، في شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه.

 
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وأكد أن هاجم مقاتلو القسام الآليات الإسرائيلية بالقذائف المضادة للدروع من طراز "الياسين 105"، وقذائف "التاندوم"، وعبوات "شواظ"، و "العمل الفدائي".

 

وأشار الى أن مقاتلو القسام نفذوا عشرات عمليات القنص وتفجير حقول الألغام وتفخيخ فوهات الألغام وإيقاعها في مصائد معدة مسبقا، وأسفرت هذه العمليات عن عدد كبير من القتلى والجرحى من القوات الإسرائيلية.

 

وأكد إن ما تحققه القوات الإسرائيلية هو التدمير والقتل والعشوائي.

 

وقال  أبو عبيدة أنه "أثبت الهدنة المؤقتة صدق ما كنا نعلن عنه في البداية، وفي المقابل كذب قيادة العدو ومتحدثيه، فأسراه لن يخرجوا إلا بالإفراج المشروط الذي أعلناه في بداية المعركة".

 

وختم أنه لن تستطيع إسرائيل أخذ أسراها أحياء، بدون تفاوض، كما أثبتت ذلك العملية التي نفذتها إسرائيل قبل أيام لتحرير أحد أسراها (أدت العملية إلى مقتله).

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