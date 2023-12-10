Advertisement

عربي-دولي

مقتل وإصابة أفراد تابعين للصليب الأحمر في إطلاق نار بالخرطوم

Lebanon 24
10-12-2023 | 11:33
A-
A+
Doc-P-1139655-638378309392371080.jpg
Doc-P-1139655-638378309392371080.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب آخرين تابعين للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، خلال عملية لإجلاء مدنيين عالقين في إحدى الكنائس بجنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

وأقر الجيش السوداني في بيان، الأحد، بإطلاق النار على موكب المنظمة الدولية بسبب عدم الالتزام بإجراءات خط السير المتفق عليها.
Advertisement

وأوضح البيان الصادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني: "بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفقت القوات المسلحة مع ممثلي المنظمة الدولية على إخلاء مدنيين؛ من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة؛ كانوا متواجدين بكنيسة القديسة مريم بالخرطوم منطقة الشجرة. وتضمنت إجراءات التنسيق مع المنظمة الدولية تحديد خط السير لكنها لم تلتزم بذلك".
وأشار بيان الجيش إلى أن سبب إطلاق النار هو أن عربة مسلحة تتبع لقوات الدعم السريع كانت ترافق الموكب قامت بالاقتراب من مواقع دفاعية تابعة له.

وتواجه فرق الإسعاف والمتظمات الدولية والمحلية مصاعب كبيرة في إنقاذ الجرحى والعالقين وسط القتال المستمر منذ ثمانية أشهر بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وعدد من مناطق البلاد، والتي راح ضحيتها نحو 12 ألف شخص حتى الآن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2023-12-10
19:00 | 2023-12-10
18:29 | 2023-12-10
18:00 | 2023-12-10
17:33 | 2023-12-10
17:12 | 2023-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24