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عربي-دولي
مقتل وإصابة أفراد تابعين للصليب الأحمر في إطلاق نار بالخرطوم
Lebanon 24
10-12-2023
|
11:33
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قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب آخرين تابعين للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، خلال عملية لإجلاء مدنيين عالقين في إحدى الكنائس بجنوب العاصمة السودانية الخرطوم.
وأقر الجيش السوداني في بيان، الأحد، بإطلاق النار على موكب المنظمة الدولية بسبب عدم الالتزام بإجراءات خط السير المتفق عليها.
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وأوضح البيان الصادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني: "بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفقت القوات المسلحة مع ممثلي المنظمة الدولية على إخلاء مدنيين؛ من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة؛ كانوا متواجدين بكنيسة القديسة مريم بالخرطوم منطقة الشجرة. وتضمنت إجراءات التنسيق مع المنظمة الدولية تحديد خط السير لكنها لم تلتزم بذلك".
وأشار بيان الجيش إلى أن سبب إطلاق النار هو أن عربة مسلحة تتبع لقوات الدعم السريع كانت ترافق الموكب قامت بالاقتراب من مواقع دفاعية تابعة له.
وتواجه فرق الإسعاف والمتظمات الدولية والمحلية مصاعب كبيرة في إنقاذ الجرحى والعالقين وسط القتال المستمر منذ ثمانية أشهر بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وعدد من مناطق البلاد، والتي راح ضحيتها نحو 12 ألف شخص حتى الآن.
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