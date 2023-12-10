الأمم المتحدة تحذّر من خطر توقف المساعدات للسودان

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حذّرت منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نكويتا سلامي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" الأحد من خطر توقّف المساعدات الإنسانية إلى البلد الغارق منذ قرابة ثمانية أشهر في الحرب.كما أعربت سلامي عن قلقها بشأن مصير 20 مليون سوداني، أي أكثر من 40% من السكّان، لا تستطيع الوكالة الأممية الوصول إليهم بسبب ظروف الحرب.وقالت المسؤولة الأممية إنّ "الوضع الكارثي بعد ثمانية أشهر من الصراع الدامي".ومنذ 15 أبريل، يدور نزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.وبحسب سلامي، فقد سجّلت الأمم المتحدة 12 ألف قتيل نتيجة المعارك، لكن يرجّح أن يكون العدد أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي للحرب التي أدّت أيضاً إلى "تشريد حوالي سبعة ملايين شخص، وهو ما يشكّل أكبر نزوح في العالم".وأكدت سلامي أنّه على الرّغم من تأزم الأوضاع، إلا أنّه "يجب علينا التأقلم مع الموارد المحدودة"، مشيرة إلى أنّ الأمم المتحدة تحتاج "نحو 2.6 مليار دولار لم تتلقّ منها حتى الآن سوى 38.6%".وتابعت محذرة "في مرحلة ما لن تكون لدينا الموارد حتى إذا نجحنا في الوصول (إلى المتضرّرين)".