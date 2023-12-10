Advertisement

عربي-دولي

بلينكين: عندما تنتهي العملية العسكرية في غزة يجب أن نصل إلى إقامة دولة فلسطينية

Lebanon 24
10-12-2023 | 14:09
A-
A+
Doc-P-1139687-638378394506109272.jpg
Doc-P-1139687-638378394506109272.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أن واشنطن تناقش مع إسرائيل العملية العسكرية في غزة ومدتها.

وأضاف خلال مقابلة صحفية اليوم الأحد: "إسرائيل تحدثت عن إجراءات لخلق مناطق آمنة، ولكن يجب يكون هناك وقف للنار محدود لإيصال المساعدات"، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات وحماية المدنيين. واعتبر أن "النتائج ليست ملموسة" في هذا المجال.
Advertisement

وعن السيناريوهات المختلفة لانتهاء العملية الإسرائيلية في غزة، قال بلينكن: "يمكن لحماس أن تستسلم وينتهي الأمر"، بحسب تعبيره. وتابع: "عندما تنتهي العملية العسكرية.. يجب أن نصل إلى دولة فلسطينية".
في سياق آخر، شدد على ضرورة حماية الصحفيين في غزة قائلاً: "الصحافيون يعرضون حياتهم للخطر خلال المعارك ونريد أن يكونوا محميين خلال المعارك وأن تكون هناك محاسبة".
كما أكد أن أميركا تعمل "على حماية المدنيين" وتعرف "حجم الأضرار على الناس" لكنه اعتبر أن "إسرائيل في معركة مع حماس ويجب أن نتأكد أن لديها ما تحتاجه" من أسلحة، موضحاً أن "إرسال الذخيرة الى إسرائيل يخضع للقوانين".

وتابع: "نحن نناقش مع الإسرائيليين ما يفعلونه.. ونركز على هدف الإسرائيليين ونتائج أعمالهم.. وهناك فجوة بين الهدف وما نراه".

واعتبر أن "العالم يريد من حماس أن تنهي المعركة"، مضيفاً أن واشنطن تعارض وقف إطلاق النار حيث "من الممكن أن يتكرر ما حصل، وحماس تؤكد أنها ستكرر ما فعلته".

وفي شأن الحوثيين قال بلينكن إن "ما يفعله الحوثيون هو تهديد لعشرات الدول وهذه مشكلة للمجموعة الدولية وسنتخذ عقوبات". وعن استعمال القوة العسكرية ضد الحوثيين قال بلينكن إن الأميركيين ينظرون إلى كل الوسائل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2023-12-10
19:00 | 2023-12-10
18:29 | 2023-12-10
18:00 | 2023-12-10
17:33 | 2023-12-10
17:12 | 2023-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24