بلينكين: عندما تنتهي العملية العسكرية في غزة يجب أن نصل إلى إقامة دولة فلسطينية





وأضاف خلال مقابلة صحفية اليوم الأحد: "إسرائيل تحدثت عن إجراءات لخلق مناطق آمنة، ولكن يجب يكون هناك وقف للنار محدود لإيصال المساعدات"، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات وحماية المدنيين. واعتبر أن "النتائج ليست ملموسة" في هذا المجال.

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وعن السيناريوهات المختلفة لانتهاء العملية الإسرائيلية في غزة، قال بلينكن: "يمكن لحماس أن تستسلم وينتهي الأمر"، بحسب تعبيره. وتابع: "عندما تنتهي العملية العسكرية.. يجب أن نصل إلى دولة فلسطينية". أكد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أن واشنطن تناقش مع إسرائيل العملية العسكرية في غزة ومدتها.وأضاف خلال مقابلة صحفية اليوم الأحد: "إسرائيل تحدثت عن إجراءات لخلق مناطق آمنة، ولكن يجب يكون هناك وقف للنار محدود لإيصال المساعدات"، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات وحماية المدنيين. واعتبر أن "النتائج ليست ملموسة" في هذا المجال.وعن السيناريوهات المختلفة لانتهاء العملية الإسرائيلية في غزة، قال بلينكن: "يمكن لحماس أن تستسلم وينتهي الأمر"، بحسب تعبيره. وتابع: "عندما تنتهي العملية العسكرية.. يجب أن نصل إلى دولة فلسطينية".

في سياق آخر، شدد على ضرورة حماية الصحفيين في غزة قائلاً: "الصحافيون يعرضون حياتهم للخطر خلال المعارك ونريد أن يكونوا محميين خلال المعارك وأن تكون هناك محاسبة".

كما أكد أن أميركا تعمل "على حماية المدنيين" وتعرف "حجم الأضرار على الناس" لكنه اعتبر أن "إسرائيل في معركة مع حماس ويجب أن نتأكد أن لديها ما تحتاجه" من أسلحة، موضحاً أن "إرسال الذخيرة الى إسرائيل يخضع للقوانين".



وتابع: "نحن نناقش مع الإسرائيليين ما يفعلونه.. ونركز على هدف الإسرائيليين ونتائج أعمالهم.. وهناك فجوة بين الهدف وما نراه".



واعتبر أن "العالم يريد من حماس أن تنهي المعركة"، مضيفاً أن واشنطن تعارض وقف إطلاق النار حيث "من الممكن أن يتكرر ما حصل، وحماس تؤكد أنها ستكرر ما فعلته".



وفي شأن الحوثيين قال بلينكن إن "ما يفعله الحوثيون هو تهديد لعشرات الدول وهذه مشكلة للمجموعة الدولية وسنتخذ عقوبات". وعن استعمال القوة العسكرية ضد الحوثيين قال بلينكن إن الأميركيين ينظرون إلى كل الوسائل.