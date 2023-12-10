الدفاع الروسية: مقتل 350 جنديا أوكرانيا في العمليات العسكرية

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وبحسب البيان، بلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور نحو 300 عسكري ومركبة قتالية مدرعة وثلاث سيارات ومدفعين من طراز "دي-20" ومدفعا ذاتي الحركة من طراز "أكاتسيا" ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30". فيما تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل نحو 300 عسكري أوكراني على محور دونيتسك، وجاء في البيان الصادر عن الوزارة اليوم الأحد: "على محور دونيتسك، أحبطت إجراءات وحدات المجموعة الجنوبية للقوات (الروسية) بدعم من المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ثماني هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواء الدفاع 112، بالإضافة إلى اللواء 24 الميكانيكي و79 و93 المحمول جوا، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات كليشيفكا وكيروفو ومارينكا وبوبيدا بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما ألحقت النيران أضرارا بتجمعات القوات المسلحة الأوكرانية في بلدات أرتيموفسك وكراسنوي وكليششيفكا وأندريفكا وكورديوموفكا ومارينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان، بلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور نحو 300 عسكري ومركبة قتالية مدرعة وثلاث سيارات ومدفعين من طراز "دي-20" ومدفعا ذاتي الحركة من طراز "أكاتسيا" ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30".

كما أعلنت الوزارة أن وحدات من القوات الروسية أحبطت هجوماً شنته مجموعة تابعة للقوات الأوكرانية على محور زاباروجيه، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 50 جندياً.



وجاء في البيان الصادر عن الدفاع الروسية اليوم الأحد: "على محور زاباروجيه، أحبطت وحدات من مجموعة القوات الروسية ونيران المدفعية هجوما لمجموعة هجومية من اللواء الميكانيكي 117 للخصم شمالي بلدة نوفوبروكوبوفكا بمقاطعة زاباروجيه.



وبحسب البيان، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريا وسيارة.



القوات الأوكرانية تستهدف بيلغورود بـ42 قذيفة

وفي المقابل أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت 42 قذيفة على بلدات المقاطعة خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكداً عدم وقوع إصابات.



وكتب غلادكوف في قناته على "تلغرام": "في منطقة بيلغورود، قُصفت كل من قرية جورافليوفكا ونقطة التفتيش "نيخوتييفكا" بـ3 قذائف مدفعية، وتم إلقاء 4 عبوات ناسفة من طائرة مسيرة على قرية ناوموفكا، ولم تقع إصابات أو أضرار في أي من بلدات المنطقة.



وفي منطقة بوريسوفكا، تم إلقاء عبوة ناسفة من كوادكوبتر على حفارة في ضواحي قرية لوزوفايا رودكا، دون وقوع إصابات".وفي منطقة فالويكي، سقطت قذيفة هاون على قرية نوفوبتروفكا، دون عواقب.

وأضاف الحاكم: "في منطقة فولوكونوفكا، قُصفت قرية ستاري من قاذف هاون، وتم رصد سقوط 7 قذائف، ولم تقع إصابات أو أضرار. وفي منطقة غرايفورون، استُهدفت ضواحي قرية بيزيمينو، بـ4 قذائف هاون، دون وقوع إصابات أو أضرار". كما أطلقت القوات الأوكرانية 6 قذائف مدفعية على ضواحي قرية بوبوفكا في منطقة كراسنايا ياروغا.



وتابع غلادكوف: "في منطقة شيبيكينو، قُصفت كل من قرية سيريدا، ومزرعة موخين، ونقطة التفتيش "شيبيكينو" بـ3 قذائف هاون، وقرية تيريزوفكا بقذيفتي هاون، وكل من قريتي بيليانكا وموروم بقذيفة هاون، ولم تقع إصابات أو أضرار في أي من بلدات المنطقة".



"حشد للدعم"

سياسيا توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بوينس آيرس لحضور مراسم أداء الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي اليمين الدستورية، يوم الأحد، بحسب مكتب زيلينسكي.



وتعتبر هذه هي أول رحلة يقوم بها الزعيم الأوكراني إلى أميركا اللاتينية، في حين تواصل كييف حشد الدعم من الدول النامية لمعركتها المستمرة منذ 21 شهرا ضد القوات الروسية.