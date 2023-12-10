ترامب: أريد أن أكون ديكتاتورا يوما واحدا لهذا السبب





وفي الأسبوع الماضي، أثار ترامب ضجة في الليلة التي سبقت المناظرة الرابعة للحزب الجمهوري، قائلا "إنه لا يخطط لأن يكون دكتاتورا، "باستثناء اليوم الأول" إذا تم انتخابه في عام 2024.

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وخلال خطابه الرئيسي في المؤتمر السنوي رقم 111 لنادي الشباب الجمهوريين في نيويورك، الذي كان مليئًا بالنكات وأعظم نجاحات خلال الحملة الانتخابية، أعاد الرئيس الخامس والأربعون النظر في الجدل. قدم الرئيس السابق دونالد ترامب نفسه كمنقذ للديمقراطية بينما كرر ادعاءه بأنه يريد أن يصبح "ديكتاتوراً ليوم واحد" خلال خطاب صاخب ألقاه في أمسية للحزب الجمهوري في مدينة نيويورك.وفي الأسبوع الماضي، أثار ترامب ضجة في الليلة التي سبقت المناظرة الرابعة للحزب الجمهوري، قائلا "إنه لا يخطط لأن يكون دكتاتورا، "باستثناء اليوم الأول" إذا تم انتخابه في عام 2024.وخلال خطابه الرئيسي في المؤتمر السنوي رقم 111 لنادي الشباب الجمهوريين في نيويورك، الذي كان مليئًا بالنكات وأعظم نجاحات خلال الحملة الانتخابية، أعاد الرئيس الخامس والأربعون النظر في الجدل.

واشتكى ترامب، من نيويورك تايمز وقال بيتر بيكر اليوم في صحيفة نيويورك تايمز يقول بأنني أريد أن أصبح ديكتاتوراً، مضيفا "لم أقل ذلك، قلت إنني أريد أن أصبح ديكتاتوراً ليوم واحد. هل تعلم لماذا أردت أن أصبح ديكتاتوراً؟ لأنني أريد بناء الجدار وأريد البناء.



وزعم ترامب أيضًا أن هذه الانتقادات "أحدث خدعة" للديمقراطيين بوصفه بأنه تهديد للديمقراطية.



ويوم الثلاثاء الماضي، أثار ترامب حالة من الجنون بشأن سعيه لأن يصبح ديكتاتورًا خلال حدث قاعة المدينة مع شون هانيتي من قناة فوكس نيوز، وقال إنه يريد ذلك فقط في اليوم الأول.

وقال ترامب حينها: "أريد إغلاق الحدود وأريد البناء، بخلاف ذلك، أنا لست دكتاتورا".



وأثارت تصريحاته جدلا حادا وجاءت وسط تحذيرات محمومة من الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين من أنه يطمح إلى أن يكون طاغية.



وأشار منتقدوه إلى أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول في 6 يناير 2021، وإنكار ترامب لانتخابات عام 2020، وتملقه للديكتاتوريين الدوليين كدليل.



ورد الرئيس بايدن مازحا خلال حفل لجمع التبرعات في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي "الحمد لله، يوم واحد فقط".