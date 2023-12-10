Advertisement

عربي-دولي

ترامب: أريد أن أكون ديكتاتورا يوما واحدا لهذا السبب

Lebanon 24
10-12-2023 | 14:14
A-
A+
Doc-P-1139690-638378398133029171.jpg
Doc-P-1139690-638378398133029171.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدم الرئيس السابق دونالد ترامب نفسه كمنقذ للديمقراطية بينما كرر ادعاءه بأنه يريد أن يصبح "ديكتاتوراً ليوم واحد" خلال خطاب صاخب ألقاه في أمسية للحزب الجمهوري في مدينة نيويورك.

وفي الأسبوع الماضي، أثار ترامب ضجة في الليلة التي سبقت المناظرة الرابعة للحزب الجمهوري، قائلا "إنه لا يخطط لأن يكون دكتاتورا، "باستثناء اليوم الأول" إذا تم انتخابه في عام 2024.
Advertisement

وخلال خطابه الرئيسي في المؤتمر السنوي رقم 111 لنادي الشباب الجمهوريين في نيويورك، الذي كان مليئًا بالنكات وأعظم نجاحات خلال الحملة الانتخابية، أعاد الرئيس الخامس والأربعون النظر في الجدل.
واشتكى ترامب، من نيويورك تايمز وقال بيتر بيكر اليوم في صحيفة نيويورك تايمز يقول بأنني أريد أن أصبح ديكتاتوراً، مضيفا "لم أقل ذلك، قلت إنني أريد أن أصبح ديكتاتوراً ليوم واحد. هل تعلم لماذا أردت أن أصبح ديكتاتوراً؟ لأنني أريد بناء الجدار وأريد البناء.

وزعم ترامب أيضًا أن هذه الانتقادات "أحدث خدعة" للديمقراطيين بوصفه بأنه تهديد للديمقراطية.

ويوم الثلاثاء الماضي، أثار ترامب حالة من الجنون بشأن سعيه لأن يصبح ديكتاتورًا خلال حدث قاعة المدينة مع شون هانيتي من قناة فوكس نيوز، وقال إنه يريد ذلك فقط في اليوم الأول.
وقال ترامب حينها: "أريد إغلاق الحدود وأريد البناء، بخلاف ذلك، أنا لست دكتاتورا".

وأثارت تصريحاته جدلا حادا وجاءت وسط تحذيرات محمومة من الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين من أنه يطمح إلى أن يكون طاغية.

وأشار منتقدوه إلى أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول في 6 يناير 2021، وإنكار ترامب لانتخابات عام 2020، وتملقه للديكتاتوريين الدوليين كدليل.

ورد الرئيس بايدن مازحا خلال حفل لجمع التبرعات في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي "الحمد لله، يوم واحد فقط".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2023-12-10
19:00 | 2023-12-10
18:29 | 2023-12-10
18:00 | 2023-12-10
17:33 | 2023-12-10
17:12 | 2023-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24