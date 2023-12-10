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عربي-دولي

ماذا قال السنوار للمصريين حول حرب غزة وموعد نهايتها؟

Lebanon 24
10-12-2023 | 14:14
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أبلغ زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، المفاوضين المصريين، خلال المحادثات المتصلة بتبادل الأسرى أن الحرب مع إسرائيل لن تنتهي بسرعة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وجاءت هذه المعلومة في سياق تقرير مطول أعدته الصحيفة عن يحيى السنوار الذي درس "النفسية الإسرائيلية، ويراهن بحياته على ما تعلمه عن إسرائيل" في هذه الحرب.
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وقالت الصحيفة، إن السنوار أوقف الاتصالات الخاصة بتبادل الأسرى مع إسرائيل مرات عدة حتى يضغط على الدولة العبرية، حتى يجبرها على هدنة وظفتها حماس لإعادة تجميع صفوفها، وفقا لوسطاء مصريين.

وعندما تم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، جرى ذلك على دفعات على مدار عدة أيام وليس دفعة واحدة، مما خلق أجواء من القلق في المجتمع الإسرائيلي.

وقال السنوار للمفاوضين المصريين إن القتال قد يستمر إلى أسابيع، مما يشير إلى أنه يريد الضغط على إسرائيل قدر استطاعته بشأن ما تبقى من المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة.

وبعد نهاية الهدنة الإنسانية واستئناف القتال، شددت حماس من موقفها وقالت إنها لن تطلق سراح المزيد من المحتجزين لديها إلا بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وذكرت أن هؤلاء عسكريون، بينما تقول إسرائيل إن من بينهم مدنيون. (سكاي نيوز)
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