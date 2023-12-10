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عربي-دولي
انتهاء اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية في مصر
Lebanon 24
10-12-2023
|
14:56
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انتهى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية في مصر، والتي من المقرر أن تستمر 3 أيام، وأدلى الناخبون في مصر اليوم الأحد بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون المصري أن عملية الاقتراع لانتخابات الرئاسة المصرية قد بدأت في جميع مراكز الاقتراع بالجمهورية، كما أفاد بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المرشح الأقوى للمنصب، أدلى بصوته في أحد مراكز الاقتراع.
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وتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وحربا على حدودها مع غزة.
وبدأت عملية التصويت في التاسعة صباحا واستمرت حتى التاسعة مساء (0700-1900 بتوقيت غرينتش)، ومن المقرر إعلان النتائج في 18 كانون الأول.
ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.
وترشح 3 آخرون لمنافسة السيسي، وهم فريد زهران الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عبد السند يمامة وهو رئيس حزب الوفد وحازم عمر الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري ورئيس حزب الشعب الجمهوري.
وكان المصريون بالخارج قد أدلوا بأصواتهم في مطلع الشهر الجاري، ويجري التصويت داخل مصر من اليوم الأحد وحتى 12 كانون الاول، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل كانون الثاني المقبل. (العربية)
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