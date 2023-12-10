نتنياهو يعلن بداية نهاية حماس.. والحركة تؤكد "لا استعادة للأسرى من دون مفاوضات"

Advertisement

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب في غزة ستستغرق وقتا، معتبرا أن هذه بداية نهاية حماس. ودعا نتنياهو مقاتلي حماس إلى الاستسلام وعدم الموت من أجل قائد الحركة يحيى السنوار على حد تعبيره.يدورها، حذّرت حركة حماس التي تخوض حرباً مع إسرائيل في قطاع غزة الأحد من أن أي رهينة لن يغادر القطاع "حياً" ما لم تتم الاستجابة لمطالبها.وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكرية للحركة، في خطاب "أثبتت الهدنة أن أحداً من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بعملية تبادل". ولفت إلى أن إسرائيل لن تتمكن من استعادة المحتجزين بالقوة، مشيراً إلى ما وصفها بعملية فاشلة لتحرير أحدهم.وقال: "تمكن مجاهدونا من تدمير أكثر من 180 آلية عسكرية بشكل جزئي أو كلي في مناطق الشجاعية والزيتون والشيخ رضوان ومخيم جباليا وبيت لاهيا وشرق دير البلح وشرق وشمال خان يونس جنوب قطاع غزة".