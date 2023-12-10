"وصفة جذرية" لحل الأزمة في أوكرانيا.. ما هي؟





وقال السياسي لشبكة "CNN": "من مصلحة أميركا أن تدرك أن تنازل أوكرانيا عن بعض الأراضي لروسيا أمر حتمي، ونحن بحاجة إلى إنهاء العمليات العسكرية".

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كما عارض فانس إرسال المزيد من الأموال إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنها لن تكون قادرة على هزيمة روسيا. رأى السيناتور الأميركي عن ولاية أوهايو جيمس ديفيد فانس، أن "أوكرانيا سيتعين عليها التنازل عن بعض أراضيها لصالح روسيا لإنهاء الصراع".وقال السياسي لشبكة "CNN": "من مصلحة أميركا أن تدرك أن تنازل أوكرانيا عن بعض الأراضي لروسيا أمر حتمي، ونحن بحاجة إلى إنهاء العمليات العسكرية".كما عارض فانس إرسال المزيد من الأموال إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنها لن تكون قادرة على هزيمة روسيا.

وتساءل كيف يمكن لإرسال حزمة جديدة من المساعدات المالية أن يساعد كييف إذا لم تكن تجدي كل الأموال المرسلة سابقًا إلى إنهاء الصراع.



وأضاف: "في ما يتعلق بأوكرانيا، الجميع يعلم أن ما يجري يجب أن ينتهي بالمفاوضات، وأطروحة أن أوكرانيا ستجبر روسيا على العودة إلى حدود عام 1991 هي أطروحة سخيفة، ولم يصدقها أحد".



وتكتب وسائل الإعلام الأجنبية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بعبء الأزمة الأوكرانية، وأن دعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي آخذ في التراجع.



ووفقًا لشبكة NBC، يناقش مسؤولون أميركيون وأوروبيون مع سلطات كييف الثمن الذي سيتعين دفعه خلال محادثات السلام مع روسيا، وما سيتعين على كييف التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق. (روسيا اليوم)