15
o
بيروت
15
o
طرابلس
31
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
10
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد عرقلة الكونغرس للمساعدات.. بايدن يدعو زيلينسكي إلى البيت الأبيض الثلاثاء
Lebanon 24
10-12-2023
|
16:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت واشنطن الأحد أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن دعا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارته في البيت الأبيض الثلاثاء لبحث "احتياجات أوكرانيا الملحّة" بعدما عرقل الكونغرس الأميركي إقرار مساعدة عسكرية هي بأمسّ الحاجة إليها.
Advertisement
وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار في بيان إنّ الرئيسين "سيناقشان احتياجات أوكرانيا الملحّة" في تصدّيها للهجوم الروسي، و"الأهمية الحيوية لاستمرار دعم الولايات المتحدة في هذه اللحظة الحرجة".
وأضافت أنّ الاجتماع بين بايدن وزيلنسكي يأتي في لحظة حرجة "إذ إنّ روسيا تكثّف قصفها بالصواريخ والمسيّرات ضدّ أوكرانيا".
من جهتها، قالت الرئاسة الأوكرانية في بيان إنّ الاجتماع سيركّز على قضايا رئيسية مثل "مزيد من التعاون الدفاعي بين أوكرانيا والولايات المتّحدة، لا سيّما من خلال مشاريع مشتركة لإنتاج الأسلحة وأنظمة دفاع جوّي، فضلاً عن تنسيق الجهود بين البلدين خلال العام المقبل".
وتأتي دعوة بايدن نظيره الأوكراني لزيارته بعدما عرقلت المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء طلباً قدّمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل.
ورهن السناتورات الجمهوريون تصويتهم على المضيّ قدماً بإقرار هذه الحزمة بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديموقراطية.
ومثّلت هذه الخطوة هزيمة نكراء للرئيس جو بايدن الذي كان قد حذّر الكونغرس قبل ساعات من ذلك من أنّه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه في أوكرانيا فإنّ جيشه لن يتوقّف عند حدود هذا البلد إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
محاولة قتل في شارع الحمرا وفيديو مروّع للحادثة.. شاهدوا ما جرى!
Lebanon 24
محاولة قتل في شارع الحمرا وفيديو مروّع للحادثة.. شاهدوا ما جرى!
00:14 | 2023-12-10
10/12/2023 12:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
اقفال عام غداً
Lebanon 24
اقفال عام غداً
11:59 | 2023-12-10
10/12/2023 11:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستنتهي "حرب الجنوب".. 4 نقاطٍ تشرح ما ينتظرنا!
Lebanon 24
هكذا ستنتهي "حرب الجنوب".. 4 نقاطٍ تشرح ما ينتظرنا!
04:00 | 2023-12-10
10/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء.. وزير التربية: لاقفال المدارس والجامعات غداً
Lebanon 24
بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء.. وزير التربية: لاقفال المدارس والجامعات غداً
12:07 | 2023-12-10
10/12/2023 12:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ضرائب جديدة قد تطالُ هؤلاء في لبنان!
Lebanon 24
ضرائب جديدة قد تطالُ هؤلاء في لبنان!
02:15 | 2023-12-10
10/12/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:30 | 2023-12-10
إغراق أنفاق غزة.. هل بدأت إسرائيل تنفيذ خطتها؟
19:00 | 2023-12-10
بايدن يدعو زيلينسكي لاجتماع في البيت الأبيض غداً
18:29 | 2023-12-10
عبور أكثر من 100 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني من مصر
18:00 | 2023-12-10
إستشهاد 22 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على مخيّم المغازي في غزّة
17:33 | 2023-12-10
سقوط جرحى في تصادم قطارين في إيطاليا
17:12 | 2023-12-10
بلينكن يحثّ إسرائيل على حماية المدنيين في غزة
فيديو
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-12-06
11/12/2023 05:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
19:16 | 2023-12-06
11/12/2023 05:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
11/12/2023 05:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24