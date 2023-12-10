بعد عرقلة الكونغرس للمساعدات.. بايدن يدعو زيلينسكي إلى البيت الأبيض الثلاثاء

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وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار في بيان إنّ الرئيسين "سيناقشان احتياجات أوكرانيا الملحّة" في تصدّيها للهجوم الروسي، و"الأهمية الحيوية لاستمرار دعم الولايات المتحدة في هذه اللحظة الحرجة".



وأضافت أنّ الاجتماع بين بايدن وزيلنسكي يأتي في لحظة حرجة "إذ إنّ روسيا تكثّف قصفها بالصواريخ والمسيّرات ضدّ أوكرانيا". أعلنت واشنطن الأحد أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن دعا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارته في البيت الأبيض الثلاثاء لبحث "احتياجات أوكرانيا الملحّة" بعدما عرقل الكونغرس الأميركي إقرار مساعدة عسكرية هي بأمسّ الحاجة إليها.وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار في بيان إنّ الرئيسين "سيناقشان احتياجات أوكرانيا الملحّة" في تصدّيها للهجوم الروسي، و"الأهمية الحيوية لاستمرار دعم الولايات المتحدة في هذه اللحظة الحرجة".وأضافت أنّ الاجتماع بين بايدن وزيلنسكي يأتي في لحظة حرجة "إذ إنّ روسيا تكثّف قصفها بالصواريخ والمسيّرات ضدّ أوكرانيا".

من جهتها، قالت الرئاسة الأوكرانية في بيان إنّ الاجتماع سيركّز على قضايا رئيسية مثل "مزيد من التعاون الدفاعي بين أوكرانيا والولايات المتّحدة، لا سيّما من خلال مشاريع مشتركة لإنتاج الأسلحة وأنظمة دفاع جوّي، فضلاً عن تنسيق الجهود بين البلدين خلال العام المقبل".



وتأتي دعوة بايدن نظيره الأوكراني لزيارته بعدما عرقلت المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء طلباً قدّمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل.



ورهن السناتورات الجمهوريون تصويتهم على المضيّ قدماً بإقرار هذه الحزمة بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديموقراطية.



ومثّلت هذه الخطوة هزيمة نكراء للرئيس جو بايدن الذي كان قد حذّر الكونغرس قبل ساعات من ذلك من أنّه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه في أوكرانيا فإنّ جيشه لن يتوقّف عند حدود هذا البلد إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).