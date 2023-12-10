خرجوا غانمين 20 ألف رصاصة.. مجهولون نهبوا شاحنة للجيش الاسرائيلي

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وقع الجيش الاسرائيلي السبت الماضي، ضحية عملية سطو رشيقة النوع وسريعة، قام بها مجهولون، خرجوا غانمين منها ما يزيد عن 20 ألف رصاصة، عيار 5.56ملم، لبندقية طرازM-16 أميركية الصنع، أي ما يمكن بيعه بأكثر من 60 ألف دولار، حيث يصل معدل سعر الواحدة "تهريب" بين 3 الى 4 دولارات.تلك الحمولة كانت في صناديق تنقلها شاحنة تابعة لقاعدة "تسيليم" العسكرية في صحراء النقب، وتوقفت الشاحنة عند اشارة مرور بعيدة عن القاعدة 4 كيلومترات تقريبا، وهناك انقضّ عليها الناهبون وسرقوا محتوياتها، بحسب ما ورد بوسائل اعلام محلية.وبرغم وجود كاميرات للمراقبة العامة وبنى تحتية تحمي النقل العسكري اجمالا، الا أن السارقين تمكنوا بسهولة من الاختفاء عن محيط "تسيليم" الموصوفة بأنها أكبر قاعدة لتدريب القوات البرية في الجيش الذي اعترف أمس الأحد بالسرقة، وسمح بنشر خبرها، مع معلومات ذكرت أن قائد المنطقة الجنوبية، واسمه أمير كوهين "أمر بتشكيل فريق تحقيق خاص بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية" للكشف عن ذيول وملابسات السطو الذي لم يكن جديدا، فقد سبقته سرقات شبيهة. (العربية)