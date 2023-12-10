Advertisement

عربي-دولي

سقوط جرحى في تصادم قطارين في إيطاليا

Lebanon 24
10-12-2023 | 17:33
A-
A+
Doc-P-1139734-638378510423600910.png
Doc-P-1139734-638378510423600910.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب 17 شخصاً على الأقل في حادث تصادم بين قطارين في شمال شرق إيطاليا مساء الأحد.
وأعلنت خدمة الإطفاء عدم وجود إصابات خطيرة في حادث التصادم.
وقال جهاز الإطفاء في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن "قطاراً فائق السرعة وآخر اقليمياً تصادماً على خط سكة الحديد الذي يربط بين مدينتي بولونيا وريميني، قبل أن يعلن انتهاء عمليات الإنقاذ.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:39 | 2023-12-11
02:34 | 2023-12-11
02:14 | 2023-12-11
02:06 | 2023-12-11
01:58 | 2023-12-11
01:55 | 2023-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24