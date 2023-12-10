إستشهاد 22 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على مخيّم المغازي في غزّة

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن استشهاد 22 فلسطينياً، مساء الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مربعاً سكنياً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.وقُتِل 4 فلسطينيين وأُصيب آخرون في وقت سابق من يوم الأحد، جرّاء قصف إسرائيلي طال وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.وذكرت مصادر محلية أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائفها صوب منازل المواطنين وسط مدينة خان يونس، ما أدى لمقتل 4 مواطنين، وإصابة العشرات.