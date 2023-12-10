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إستشهاد 22 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على مخيّم المغازي في غزّة

Lebanon 24
10-12-2023 | 18:00
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن استشهاد 22 فلسطينياً، مساء الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مربعاً سكنياً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وقُتِل 4 فلسطينيين وأُصيب آخرون في وقت سابق من يوم الأحد، جرّاء قصف إسرائيلي طال وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
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وذكرت مصادر محلية أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائفها صوب منازل المواطنين وسط مدينة خان يونس، ما أدى لمقتل 4 مواطنين، وإصابة العشرات.
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