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عربي-دولي

عبور أكثر من 100 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني من مصر

Lebanon 24
10-12-2023 | 18:29
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استقبل الجانب الفلسطيني من معبر رفح يوم الأحد 100 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إضافة إلى 3 شاحنات وقود تحمل 129 ألف لتر من السولار وشاحنتي غاز طهي منزلي.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن إجمالي الشاحنات التي وصلت قطاع غزة منذ 21 تشرين الاول الماضي حتى الآن بلغ نحو 3500 شاحنة.
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وسجّل الجانب المصري من المعبر وصول 25 جريحا فلسطينيا تم نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء إضافة إلى نحو 470 شخصاً من حاملي الجوازات الأجنبية والإقامات وتأشيرات الزيارة والمصريين في إطار خطة إجلاء بعض الفئات من قطاع غزة.
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