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بايدن يدعو زيلينسكي لاجتماع في البيت الأبيض غداً

Lebanon 24
10-12-2023 | 19:00
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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد اجتماع يوم غد الثلاثاء في البيت الأبيض لمناقشة الحرب الجارية مع روسيا و«الأهمية البالغة» لاستمرار الدعم الأميركي لجهود كييف الدفاعية.
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وقال البيت الأبيض في بيان أمس الأحد إن "الرئيسين سيناقشان الاحتياجات الملحة لأوكرانيا".
وذكر مكتب زيلينسكي عبر تطبيق "تليغرام" أن "الرئيس الأوكراني سيصل إلى واشنطن اليوم الاثنين وسيلتقي مع بايدن خلال زيارة عمل ستشمل سلسلة من الاجتماعات والمباحثات".
وقال مساعد بقيادة مجلس الشيوخ الأحد إن "زيلينسكي تمت دعوته أيضا لإلقاء كلمة أمام أعضاء المجلس يوم الثلاثاء الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة  في الكابيتول".
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