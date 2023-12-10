هل لا تزال إسرائيل تضع نصب عينيها تنفيذ خطتها لإغراق أنفاق غزة بالمياه؟

في الوقت الذي يهاجم فيه الجيش الإسرائيلي مناطق جنوب غزة ويطارد قادة "حماس" فوق الأرض، فإنه لا يزال يضع نصب عينيه تنفيذ خطته لإغراق الأنفاق بالمياه، وتعطيل "شبكة مترو غزة".



وفي حين لم يستطع المسؤولون الأميركيون تحديد ما إذا كانت إسرائيل قد جمّعت بالفعل مضخات لإغراق الأنفاق، يبدو أن الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي وصور الأقمار الصناعية تُظهر أنابيب متصلة بالبحر، بحسب تحليل لشبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية.

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فهل ستنفذ إسرائيل خطتها؟

وتعليقا على إمكانية تنفيذ إسرائيل لخطة إغراق أنفاق حماس، قال نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط مايك ملروي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن إسرائيل ستنفذ خطتها لإغراق أنفاق غزة بمياه البحر "إذا اعتقدوا أنهم يستطيعون فعل ذلك دون قتل أي من الرهائن".



وحدد ملروي الذي سبق أن عمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، رؤيته من الجانب العسكري لخطة إغراق الأنفاق داخل قطاع غزة، قائلا: "أعتقد أن الجيش الإسرائيلي قد ينظر إلى إغراق الأنفاق ببطء كطريقة لإجبار مقاتلي حماس على تفريغها سريعا من الرهائن".

وتمنى "أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتقييم المخاطر قبل أن يقرر المضي قدما في خطة إغراق الأنفاق".