Advertisement

عربي-دولي

هل لا تزال إسرائيل تضع نصب عينيها تنفيذ خطتها لإغراق أنفاق غزة بالمياه؟

Lebanon 24
10-12-2023 | 23:08
A-
A+
Doc-P-1139767-638378721209377016.png
Doc-P-1139767-638378721209377016.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في الوقت الذي يهاجم فيه الجيش الإسرائيلي مناطق جنوب غزة ويطارد قادة "حماس" فوق الأرض، فإنه لا يزال يضع نصب عينيه تنفيذ خطته لإغراق الأنفاق بالمياه، وتعطيل "شبكة مترو غزة".

وفي حين لم يستطع المسؤولون الأميركيون تحديد ما إذا كانت إسرائيل قد جمّعت بالفعل مضخات لإغراق الأنفاق، يبدو أن الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي وصور الأقمار الصناعية تُظهر أنابيب متصلة بالبحر، بحسب تحليل لشبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية.
Advertisement
 
فهل ستنفذ إسرائيل خطتها؟
 
وتعليقا على إمكانية تنفيذ إسرائيل لخطة إغراق أنفاق حماس، قال نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط مايك ملروي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن إسرائيل ستنفذ خطتها لإغراق أنفاق غزة بمياه البحر "إذا اعتقدوا أنهم يستطيعون فعل ذلك دون قتل أي من الرهائن".

وحدد ملروي الذي سبق أن عمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، رؤيته من الجانب العسكري لخطة إغراق الأنفاق داخل قطاع غزة، قائلا: "أعتقد أن الجيش الإسرائيلي قد ينظر إلى إغراق الأنفاق ببطء كطريقة لإجبار مقاتلي حماس على تفريغها سريعا من الرهائن".
 
وتمنى "أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتقييم المخاطر قبل أن يقرر المضي قدما في خطة إغراق الأنفاق".
 
وأضاف: "يمكن استخدام طرق بديلة سواءً الكلاب أو الروبوتات، للبحث عن الرهائن قبل اللجوء لخطة إغراق الأنفاق". (سكاي نيوز عربية) 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:39 | 2023-12-11
02:34 | 2023-12-11
02:14 | 2023-12-11
02:06 | 2023-12-11
01:58 | 2023-12-11
01:55 | 2023-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24