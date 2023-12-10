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عربي-دولي

إسرائيل قصفت محيط دمشق.. هذا ما استهدفته

Lebanon 24
10-12-2023 | 23:20
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اعترضت أنظمة الدفاع الجوي في سوريا صواريخ إسرائيلية أطلقت على محيط العاصمة دمشق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لأهداف معادية" في محيط دمشق.
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وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل نفذت هجوما جويا من اتجاه الجولان على بعض النقاط في محيط دمشق.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في محيط دمشق أنه سمع دوي انفجارات لفترة كانت أطول بقليل من سابقاتها.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن أن القصف الإسرائيلي "استهدف مواقع لحزب الله" في منطقتي السيدة زينب ومطار دمشق الدولي في محيط العاصمة السورية، مشيراً إلى أن القصف "كان على 3 جولات".

إلى ذلك، انتقد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا وسفير روسيا في دمشق، ألكسندر يفيموف، أمس الأحد قصف إسرائيل مطارات سورية مدنية، قائلاً إن مثل هذه الأفعال في ظل أحداث غزة "خطوات غير مسؤولة، محفوفة بعواقب أكثر سلبية على المنطقة".

وأضاف يفيموف في مقابلة مع صحيفة "الوطن" السورية أن مثل هذه الغارات الجوية "انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة سوريا، ونرفض رفضاً قاطعاً هذه الأعمال التي تُشكّل تهديداً للسكان المدنيين".(العربية)

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