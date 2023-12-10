Advertisement

عربي-دولي

قصف إسرائيلي يوقع 11 شهيدا في رفح والنصيرات بغزة

Lebanon 24
10-12-2023 | 23:26
A-
A+
Doc-P-1139772-638378730375499164.jpeg
Doc-P-1139772-638378730375499164.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استشهد 11 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الإثنين، بعد قصف للطيران الإسرائيلي لمنازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.
وفي رفح جنوب قطاع غزة، استشهد 6 فلسطينيين معظمهم أطفال وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف الطيران الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان بالمدينة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.
Advertisement
كما استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف إسرائيل منزلا في منطقة البصة بدير البلح وسط قطاع غزة.


وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.
كما نفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق شرق مدينة غزة، وفي مخيم المغازي، وفي الشجاعية ومخيم جباليا بقطاع غزة.
وكان 22 فلسطينيا قد استشهدوا، مساء الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:39 | 2023-12-11
02:34 | 2023-12-11
02:14 | 2023-12-11
02:06 | 2023-12-11
01:58 | 2023-12-11
01:55 | 2023-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24