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عربي-دولي

أثناء التنصيب.. رئيس الأرجنتين الجديد يهدي زيلينسكي "هدية خاصة"

Lebanon 24
10-12-2023 | 23:35
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حضر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، حفل تنصيب خافيير ميلي رئيساً للأرجنتين، ضمن عدد من رؤساء وزعماء العالم، حيث تم الترحيب به بشكل حار ومختلف. فقد قدم له الرئيس الأرجنتيني هدية عبارة عن شمعدان الحانوكا الخاص بأعياد اليهود.
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وبالرغم من أن الرئيس الأرجنتيني الجديد ليس يهوديا، فإنه من المعروف عنه أنه يكن معزة خاصة لليهود، وقد أبدى شغفه لدراسة التوراة والكتب المقدسة اليهودية الأخرى والتعمق فيها، لأنه يفكر في اعتناق اليهودية.
حضر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، حفل تنصيب خافيير ميلي رئيساً للأرجنتين، ضمن عدد من رؤساء وزعماء العالم، حيث تم الترحيب به بشكل حار ومختلف. فقد قدم له الرئيس الأرجنتيني هدية عبارة عن شمعدان الحانوكا الخاص بأعياد اليهود.

وبالرغم من أن الرئيس الأرجنتيني الجديد ليس يهوديا، فإنه من المعروف عنه أنه يكن معزة خاصة لليهود، وقد أبدى شغفه لدراسة التوراة والكتب المقدسة اليهودية الأخرى والتعمق فيها، لأنه يفكر في اعتناق اليهودية.
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