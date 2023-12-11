الفلبين تستدعي سفير الصين.. ما السبب؟

استدعت الفلبين سفير الصين لديها، حسبما قالت وزارة الخارجية الإثنين، بعد يومين من احتكاك بين سفن البلدين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.



وقُدّمت احتجاجات دبلوماسية "كما استدعي السفير الصيني" حسبما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية تيريسيتا دازا الصحفيين.



وأظهرت مقاطع فيديو نشرها خفر سواحل الفلبين السفن الصينية تطلق خراطيم المياه على قوارب فلبينية، خلال مهمتي إمداد منفصلتين إلى منطقة شعاب مرجانية، يومي السبت والأحد.

ووقع أيضا تصادم بين قوارب فلبينية وصينية، تراشقت الدولتان الاتهامات بشأنه. (سكاي نيوز عربية)