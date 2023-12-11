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عربي-دولي

ابن الـ 15 عاما شارك في تدمير أكبر هجوم روسي على كييف.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-12-2023 | 00:25
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لأول مرة كشفت السلطات الأوكرانية هوية فتى أوكراني شارك في إحباط هجوم روسي على كييف.

أندريه صبي كان في الخامسة عشرة من عمره وقت الهجوم الروسي، يعتبره الأوكرانيون من أبطال الحرب، يقطن قرية كولونشينا، وشارك بفعالية في رد هذا الهجوم الكبير نحو كييف.
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أندريه ساعد القوات المسلحة الأوكرانية في تدمير إحدى أكبر القوافل العسكرية المتجهة إلى العاصمة.
والد الصبي كان جزءا من الفريق ورافق ابنه في جميعِ المهام التي قام بها، وعلى الرغمِ من خطورتها فإنه يشعر بالفخر من إنجاز ابنه.

ونفذ أندريه عدة مهام رصد ساعدت القوات الأوكرانية على معرفة الإحداثيات الدقيقة لأماكن تواجد الروس ومدفعيتهم وآلياتهم، وغلب شعوره بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، شعوره بالخوف. (العربية)





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