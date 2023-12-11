21
o
بيروت
22
o
طرابلس
31
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بسبب فضيحة مالية.. تعديل حكومي يشمل 4 وزراء
Lebanon 24
11-12-2023
|
00:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية في وقت متأخر أمس الأحد أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قرر استبدال أربعة وزراء و11 منصبا وزاريا آخر في حكومته في الوقت الذي أثارت فيه فضيحة تمويل غير معلن غضبا شعبيا.
وقالت الصحيفة إن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، ووزير التجارة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي، ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا، من بين الذين سيجري استبدالهم، ومن بينهم أيضا نواب وأمناء برلمانيون.
Advertisement
وقال نيشيمورا، إنه سيبقى في منصبه وسيراجع عائدات جمع التبرعات بعد تقارير إعلامية عن تعديل وزاري وشيك بسبب مزاعم بخصوص عدم الإبلاغ عن أموال.
وقالت الصحيفة إن من المقرر أن يعقد كيشيدا مؤتمرا صحفيا الأربعاء، في ختام جلسة البرلمان الحالية لشرح تعامل حكومته مع الأمر. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اقفال عام غداً
Lebanon 24
اقفال عام غداً
11:59 | 2023-12-10
10/12/2023 11:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستنتهي "حرب الجنوب".. 4 نقاطٍ تشرح ما ينتظرنا!
Lebanon 24
هكذا ستنتهي "حرب الجنوب".. 4 نقاطٍ تشرح ما ينتظرنا!
04:00 | 2023-12-10
10/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء.. وزير التربية: لاقفال المدارس والجامعات غداً
Lebanon 24
بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء.. وزير التربية: لاقفال المدارس والجامعات غداً
12:07 | 2023-12-10
10/12/2023 12:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عدد من المدارس تقفل أبوابها غداً.. ما القصة؟
Lebanon 24
عدد من المدارس تقفل أبوابها غداً.. ما القصة؟
11:17 | 2023-12-10
10/12/2023 11:17:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار للأمين العام للمدارس الكاثوليكية.. هذا ما أعلنه عن يوم غد
Lebanon 24
قرار للأمين العام للمدارس الكاثوليكية.. هذا ما أعلنه عن يوم غد
12:44 | 2023-12-10
10/12/2023 12:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:39 | 2023-12-11
تواصل التصويت بالانتخابات الرئاسية في مصر
02:34 | 2023-12-11
في عام 2024.. تحذير من وضع إنساني "قاتم" حول العالم
02:14 | 2023-12-11
انفجار جثة فخخها إرهابيو "داعش" في سوريا... ومقتل مدنيين!
02:06 | 2023-12-11
تعارض الحرب في أوكرانيا.. من هي إيكاترينا دونتسوفا منافسة بوتين في "سباق الكرملين"؟
01:58 | 2023-12-11
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:55 | 2023-12-11
بالصور: بدء الصيانة الدورية للكعبة المشرفة بتوجيه من خادم الحرمين
فيديو
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
11/12/2023 10:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
11/12/2023 10:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-12-06
11/12/2023 10:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24