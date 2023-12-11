وزير الخارجية الأميركية يبرر "تجاوز الكونغرس" في بيع 14 ألف قذيفة لإسرائيل

دافع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، عن "البيع العاجل" لنحو 14 ألف قذيفة دبابات إلى إسرائيل، وهو قرار اتخذ من دون موافقة الكونغرس.

واعتبر بلينكن أن احتياجات العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة "تبرر القرار النادر بتجاوز الكونغرس"، في إشارة إلى الصفقة التي تجاوزت قيمتها 106 ملايين دولار.

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وأضاف في مقابلتين تلفزيونيتين، مع محطتي "إيه بي سي" و"سي إن إن": "إسرائيل تخوض حربا الآن مع حماس، ونريد التأكد من أن لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد حماس".





وقال الوزير إن ذخيرة الدبابات والدعم المرتبط بها لا يشكل سوى جزءا صغيرا من المبيعات العسكرية لإسرائيل، وإن الباقي يظل خاضعا لمراجعة الكونغرس.

وقال: "من المهم للغاية أن يكون للكونغرس صوت في هذا الشأن".

كما دعا بلينكن الكونغرس للموافقة السريعة على تخصيص 100 مليار دولار لدعم إسرائيل وأوكرانيا، ولأولويات أمن قومي أخرى. (سكاي نيوز)