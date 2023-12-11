بعد مرور شهرين على الحرب في غزة، تواصل واشنطن دعم الحملة الإسرائيلية ضد حماس.

وبحسب موقع "The National Interest" الأميركي، "في حين عملت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تمديد هدنة مؤقتة لتبادل الرهائن، فإنها لا تزال تعارض وقف إطلاق النار الدائم، والذي يقول وزير الخارجية أنتوني بلينكن إنه "ببساطة سيترك حماس قادرة على إعادة تجميع صفوفها". ومع ذلك، مع مقتل أكثر من 17 ألف فلسطيني، وتدهور الوضع الإنساني في غزة، وانتشار الاحتجاجات، وتزايد استهداف المجموعات التابعة لإيران للقوات الأميركية في المنطقة، فمن غير الواضح إلى متى ستحافظ الإدارة على موقفها الحالي".

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وتابع الموقع، "يقول المسؤولون الإسرائيليون إن تحقيق أهدافهم في غزة سيستغرق أشهراً، وهي أجندة طموحة تتضمن إطلاق سراح الرهائن، وتدهور البنية التحتية العسكرية لحماس، وإنهاء حكمها على المنطقة. وفي خضم الضغوط الدولية المتزايدة لإنهاء الحرب، شجعت واشنطن وقف العمليات القتالية، ليس فقط للسماح بعودة الرهائن الإسرائيليين ولكن لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سكان غزة. والاعتقاد السائد هو أن زيادة المساعدات ستحول دون وقوع كارثة إنسانية، مما يمنح إسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة حملتها في الجنوب. وفي الوقت نفسه، تحذر الإدارة إسرائيل من أنه إذا استمر عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين بالارتفاع، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز شعبية حماس".

وأضاف الموقع، "تتعرض إدارة بايدن لانتقادات في الداخل والخارج بسبب موقفها. ومع ذلك، في أعقاب الهجوم الوحشي الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول، تدرك واشنطن، على حد تعبير بلينكن، أنه لا يمكن أن يكون هناك "عودة إلى الوضع الراهن". إذاً، سيكون التحدي الذي تواجهه واشنطن هو الحفاظ على دعمها للعمليات العسكرية الإسرائيلية مع منع نشوب حرب إقليمية، وتجنب العزلة الدبلوماسية، وزيادة التركيز على الشراكات الإقليمية. وفي الحقيقة، تحقيق ما سبق لن يكون بالأمر السهل. وفي أوائل تشرين الثاني، دعت فرنسا، التي دعمت في البداية الحملة الإسرائيلية، إلى وقف إطلاق النار. والجمعة، صوتت الولايات المتحدة فقط ضد قرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت".

وبحسب الموقع، "في حين أن الوضع اليوم في غزة غير مسبوق، فقد واجهت واشنطن تحديات دبلوماسية مماثلة. ومن نواحٍ عديدة، يشبه موقف الولايات المتحدة في الأزمة الحالية ما حدث خلال حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل. في تموز من ذلك العام، وبعد وقت قصير من اختطاف حماس لجندي إسرائيلي إلى غزة، شن حزب الله غارة عبر الحدود، مما أسفر عن مقتل العديد من جنود الجيش الإسرائيلي وأسر اثنين، مما أشعل فتيل الحرب. وعلى مدار الحرب التي استمرت أربعة وثلاثين يومًا، أطلق حزب الله أكثر من 4000 صاروخ على إسرائيل، وأسقطت إسرائيل ما يقدر بنحو 7000 قنبلة وصاروخ على لبنان. وبلغت الأيام الأخيرة من الحرب ذروتها بغزو بري إسرائيلي واسع النطاق لجنوب لبنان".

وتابع الموقع، "كما هي الحال في الأزمة الحالية في غزة، بدأت النداءات الدولية لوقف إطلاق النار مباشرة بعد بدء الحرب. وبعد أيام من القتال، قاومت وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك كوندوليزا رايس الإجماع الدولي، وقالت: "إن وقف إطلاق النار سيكون وعداً كاذباً، إذا أعادنا ببساطة إلى الوضع الراهن". ومع ذلك، ومع تقدم الحرب وتزايد الخسائر في لبنان، تصاعدت الضغوط الدبلوماسية. بعد أسابيع من الحرب، ذكرت رايس أنها التقت برئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك عمير بيرتس وأخبرته أن “الوقت ينفد” وأنها “لا تستطيع الصمود” والاستمرار في معارضة وقف إطلاق النار لفترة أطول".

وأضاف الموقع، "في حين سعت رايس إلى إنهاء الحرب، فقد أدركت أيضاً أنه في غياب "الشروط الصحيحة لوقف إطلاق النار"، فإن حزب الله "سيحصل على انتصار لعدوانه". وفي نهاية المطاف، فإن الشروط التي ضمنتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش لوقف إطلاق النار تم تضمينها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701. ووسع القرار تواجد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وتفويضها، وكلف هذه المجموعة بالقيام بدوريات في جنوب لبنان والتأكد من عدم قدرة حزب الله على إعادة تسليح نفسه. لقد كان ذلك، وفقاً لرايس، "حلاً غير كامل"، ولكنه ترتيب من شأنه أن يؤدي إلى استقرار الحدود".

وبحسب الموقع، "لقد كانت إدارة بوش حسنة النية، لكن ثقة رايس في قوات اليونيفيل كانت في غير محلها. وفي الحقيقة، أثبتت قوات اليونيفيل عجزها. لقد استغرق الأمر خمس سنوات، لكن حزب الله نجح في إعادة تنظيم نفسه، ومنذ ذلك الحين، قام بتحديث ترسانته بشكل كبير. واليوم، لم يعد التهديد على طول الحدود الشمالية لإسرائيل إلى الوضع الراهن الذي كان عليه في عام 2006، إنما الوضع أصبح أسوأ بكثير. من المؤكد أن أداء إسرائيل كان ضعيفاً خلال حملتها عام 2006 ضد حزب الله، فلم يكن جيش الدفاع الإسرائيلي غير مستعد للصراع فحسب، بل إن الإسرائيليين "لم يكن لديهم فهم قوي لأهدافهم الاستراتيجية". ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من دعم إدارة بوش للدولة اليهودية، إلا أنها خلصت إلى أن القتال المستمر لن يحسن أمن إسرائيل وأوقفت الحرب".

وتابع الموقع، "كما كانت الحال في الأسابيع الأولى من حرب عام 2006، فقد بذلت واشنطن حتى الآن جهوداً غير عادية لتزويد إسرائيل بالوقت الكافي لإضعاف قدرات حماس وتدمير أصولها العسكرية في شمال غزة. ومع ذلك، ليس من المؤكد أن إدارة بايدن ستستمر في معارضة وقف إطلاق النار، خاصة إذا تم تمديد هدنة تبادل الرهائن والأسرى. ومع استمرار الحرب، سوف تشعر الإدارة بقلق متزايد إزاء الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، والوضع الإنساني في غزة، واحتمال اتساع نطاق الصراع. كما أن المخاوف بشأن تأثير تآكل رأس المال الدبلوماسي على بنود أخرى ذات أولوية في جدول أعمال الولايات المتحدة مثل أوكرانيا والتداعيات المحتملة على الانتخابات الرئاسية لعام 2024 سوف تلوح في الأفق بشكل كبير".

وأضاف الموقع، "في الوقت الحالي، يبدو أن إدارة بايدن ستستمر في دعمها للعمليات الإسرائيلية في غزة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه بعد 7 تشرين الأول، أدركت واشنطن بشكل غريزي أن حماس أصبحت مشكلة استراتيجية بالنسبة لإسرائيل. وفي شبه استحالة التسبب بانتكاسة حاسمة لحماس في هذه الحرب، سوف تخرج الأخيرة، كما حزب الله في عام 2006، بـ"نصر إلهي"، وسوف تعود غزة إلى الوضع الذي كانت عليه في السادس من تشرين الأول، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على موقف إسرائيل الرادع وأزمة ثقة غير مستدامة في إسرائيل بسبب عجز الدولة عن الدفاع عن شعبها".