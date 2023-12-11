تحادثا للمرة الأولى منذ أسابيع.. "روايتان مختلفتان" تكشفان شرخا في العلاقة بين بوتين ونتنياهو

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عقب المكالمة الهاتفية التي دارت بينهما، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، روايتان مختلفتان لما جرى بينهما أمس الأحد.وحسب تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن هذا التناقض يعكس شرخا في العلاقة بين الزعيمين، يتنامى منذ هجمات حركة حماس على إسرائيل وما تلاها من حملة قصف إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة.وتحدث بوتين ونتنياهو عبر الهاتف، أمس الأحد، للمرة الأولى منذ أسابيع.وفي أعقاب المكالمة، قال نتنياهو إنه "غير راض" عن المواقف التي تبنتها موسكو في مجلس الأمن، و"أعرب عن انتقادات حادة للتعاون الخطير بين روسيا وإيران"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.وفي المقابل، قال الكرملين إن الحديث بين بوتين ونتنياهو ركز على "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة".وأضاف في بيانه بشأن محادثة الزعيمين: "الجانب الروسي مستعد لتقديم كل المساعدة الممكنة للتخفيف من معاناة المدنيين وتهدئة الصراع".وكانت روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن، أيدت قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وقالت إن الولايات المتحدة "متواطئة في المذبحة الوحشية التي ترتكبها إسرائيل".بينما أجهضت الولايات المتحدة مشروع القرار باستخدام حق النقض (فيتو)، معتبرة أن إسرائيل "لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حماس".(سكاي نيوز)