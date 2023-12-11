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عربي-دولي

خسائر الجيش الإسرائيلي في غزة تتخطى الـ100 جندي.. واعلان جديد عن مزيد من القتلى

Lebanon 24
11-12-2023 | 01:17
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أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الإثنين، مقتل 4 جنود في المعارك الدائرة داخل قطاع غزة.

وبهذا يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى في العملية البرية داخل غزة، التي بدأت أواخر أكتوبر الماضي، إلى 102، وفق أرقام وزارة الدفاع.
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كما قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا آخر أصيب بجروح خطيرة في معارك غزة.
وتستمر المعارك في القطاع المحاصر، حيث حاولت دبابات إسرائيلية شق طريقها والتوغل غربا في قتالها ضد حركة حماس داخل مدينة خانيونس وحولها، وسط مقاومة قوية، في الحرب التي دخلت شهرها الثالث.

ويأتي القتال في خان يونس، المدينة الرئيسية جنوبي قطاع غزة التي يقطنها نحو 626 ألف شخص منهم نازحون من الشمال بسبب القصف الإسرائيلي، بينما تعيد إسرائيل تركيز جهود الحرب على الجنوب.
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