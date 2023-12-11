"كانت متجهة نحو كييف"... الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 8 صواريخ روسية

تشهد الجبهات الروسية الأوكرانية، الاثنين، يوماً جديد من التصعيد والاقتتال العنيف، حيث تحاول القوات الأوكرانية، تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض، فيما تحاول كييف كسب المزيد من الدعم الغربي في مواجهة الدب الروسي.

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وفي آخر التطورات الميدانية، قال الجيش الأوكراني إن قواته أسقطت 8 صواريخ روسية تتجه نحو كييف.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على "تليغرام": "وفق المعلومات الأولية، حوالي الساعة 04:00 (0200 ت.غ) بدأت روسيا "هجوما صاروخيا على منطقة كييف". وأضافت: "في المجمل، دمر الدفاع الجوي ثمانية أهداف جوية كانت تحلق في اتجاه العاصمة". من جهتها ذكرت الإدارة العسكرية في كييف على "تليغرام" أن أشخاصا أصيبوا في منطقة دارنيتسكي.

يأتي ذلك فيما قال فيتالي كليتشنكو، رئيس بلدية كييف، اليوم الاثنين، إن روسيا شنت هجوما جويا أثناء الليل على العاصمة الأوكرانية، مضيفا أن الحطام المتخلف عن الأسلحة التي تم إسقاطها سقط على عدد من المناطق وألحق أضرارا بمبنى سكني واحد على الأقل.

وكتب كليتشنكو، في رسالة على تطبيق "إنستغرام" أن خدمات الطوارئ انتشرت في منطقة هولوسيفسكي في الجزء الجنوبي من كييف حيث سقط جزء من صاروخ على سطح بناية سكنية.

وأضاف أن خدمات الطوارئ انتشرت في منطقتين أخريين في المدينة.

وبالمقابل، أفاد رئيس المركز الصحافي لمجموعة القوات الروسية "الشرق" ألكسندر غوردييف، الاثنين، بأن القوات الروسية أحبطت ثلاث محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك بالقرب من زولوتايا نيفا ونوفودونتسكي.

وقال غوردييف، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك": "على محور جنوب دونيتسك تواصل وحدات مجموعة قوات الشرق تنفيذ مهامها القتالية.. وأحبطت بدعم مدفعي ثلاث محاولات لتناوب لواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زولوتايا نيفا ونوفودونتسكي".

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لغوردييف، قصفت مدفعية وحدات مجموعة قوات "الشرق" نقاط انتشار مؤقتة للواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوروزهايني، وتجمعات بشرية ومعدات للواء الجوي رقم 79 التابع في نوفوميخيلوفكا.

بدوره، نفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات على أماكن تمركز قوى بشرية ومعدات للقوات الأوكرانية في منطقة باراسكوفيفكا. (العربية)