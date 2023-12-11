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عربي-دولي

انفجار جثة فخخها إرهابيو "داعش" في سوريا... ومقتل مدنيين!

Lebanon 24
11-12-2023 | 02:14
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قتل وأصيب عدد من المدنيين بكمين نصبته مجموعات من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، بتفجير جثة مفخخة لرجل اختطفوه وأعدموه في ريف محافظة الرقة شمال شرقي سوريا.
وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" إن مجموعة من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي قاموا باختطاف 6 من العاملين في جمع حجر الصوان في قرية الترب الصغير 12 كم عن بلدة معدان جنوب شرقي محافظة الرقة، المفتوحة على بادية تدمر في ريف حمص.
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وتابع قائلا: "مسلحو "داعش" أطلقوا سراح خمسة من العاملين وتركوا واحدا منهم فقط وقاموا بإعدامه ميدانيا، ليتجمع المدنيون من سكان القرى المحيطة مع المفرج عنهم ويبحثوا عن المسلحين والشاب المخطوف، وحين وجدوه جثة هامدة، همّوا بنقله إلى القرية لتنفجر جثته بهم كونها قد تم تفخيخها من قبل مسلحي "داعش"، الذين قاموا حينها بإطلاق الرصاص العشوائي عليهم بغية قتل عدد أكبر من المتجمعين".
وقال مصدر طبي في مستوصف الحمدانية في ريف الرقة لمراسل "سبوتنيك"، إن "انفجار الجثة المفخخة أسفر عن استشهاد 6 مدنيين وإصابة 10 بينهم حالتان حرجتان حيث يتم تقديم العلاج اللازم لهم حاليا".
من جهته قال ما يسمى بالـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان": "هاجم عناصر التنظيم عمال جمع الحجر في بادية البوحمد بريف الرقة الشرقي، وأعدموا عاملا، وعند توجه الأهالي لإحضار الجثة، دخلوا في حقل ألغام زرعه التنظيم مما أدى إلى مقتل 4 وإصابة 5 آخرين". (RT)
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